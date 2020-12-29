İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesindeki bir depoda ve Seyhan ilçesinde park halindeki bir kamyonda gümrük kaçağı makaronların bulunduğunu belirledi.

Depoda ve kamyonda arama yapan ekipler, kolilerde 10 milyon 750 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

[Fotoğraf: AA]