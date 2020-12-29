Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da zincirleme kazaya 5 araç karıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zincirleme kaza oldu. 5 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Ulaşıma bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Korkuteli-Elmalı kara yolu Ulucak Mahallesi mevkiinde sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
5 aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, sağlık ekiplerince Korkuteli ve Elmalı'daki hastanelere kaldırıldı.
Araçların kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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