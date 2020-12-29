Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, pus ve don olayı bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

[Fotoğraf: AA]

En soğuk iller

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 20, Kars'ta 18, Ardahan'da 16, Erzurum'da 13, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 6, Iğdır'da 3, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 10, Ardahan'da 4 ve Kars'ta 2 derece olması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 53, Konaklı'da 34, Sarıkamış'ta 33 santimetre ölçüldü.

Erzurum'da buz sarkıtları oluştu

Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları buzla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Kent merkezindeki bazı cami önü şadırvanlar ile evlerin gider boruları, soğuk hava nedeniyle donarken, vatandaşların yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Bazı tarihi mekanların çatılarındaki güvercinler ise güzel görüntüler oluşturdu.

Belediye ve karayolları ekipleri, özellikle kırsalda vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için buz temizleme çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kars'ta baraj ve çay dondu

Kars'ta da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı araçlar dondu, kısmen donan Kars Barajı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü kentte Kars Çayı buz tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Ağrı'da buzlanmaya 'battaniye'li önlem

Ağrı'da ise su deposunun çevresinde 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu, akaryakıt istasyonlarındaki pompa ve elektronik cihazlar, donmaması için battaniyelerle örtüldü.

[Fotoğraf: AA]

Muş'ta hayran bırakan görüntüler

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı güzel görüntünler oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Bitlis'te kardan kapalı yollar açıldı

Bitlis'te kardan dolayı kapanan 224 köy yolundan 223'ü ise ulaşıma açıldı.