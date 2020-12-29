Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da iki araçta tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da durdurulan iki otomobilde bir tabanca ve iki av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Çukurören Mahallesi'nde yapılan uygulamada, iki aracı şüpheli bularak durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, bir tabanca ve iki av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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