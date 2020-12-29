İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Çukurören Mahallesi'nde yapılan uygulamada, iki aracı şüpheli bularak durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, bir tabanca ve iki av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

