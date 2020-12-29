Koronavirüse rağmen verimli hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Yentür, yapılan çalışmalar sonucunda, yıllardır yol, içme suyu ve kanalizasyon sorunları ile boğuşan köylerin artık rahata kavuştuğunu söyledi.

Köylerin altyapısının güçlendirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Yentür, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

“İl Özel İdare ile KÖY-DES tarafından 125 kilometre birinci kat satı kaplama, 60 kilometre ikinci kat satı kaplama, 8 kilometre sıcak asfalt, 260 kilometre stabilize, 200 kilometre yol bakım ve onarımı, 130 bin metrekare parke taşı, 2 köprü ve 47 menfez yapıldı. Bu yıl köylerde yaklaşık 45 milyon 500 lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. 51 köyün içme suyu tesisinin bakım ve onarımını yaptık. Önümüzdeki dönemde 30 yıldan beri su sıkıntısı yaşayan yaklaşık 6 bin nüfusun yaşandığı köylerimizin su sorununu tamamen çözeceğiz.”

[Fotoğraf: AA]

Köylere geri dönüş başladı

Bazı köylülerin terör örgütü PKK baskısı sonucu köylerinden göç ederek büyük şehirlere yerleştiğini anımsatan Yentür, şunları söyledi:

“Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'dan temizlenen köylerine geri dönüş yapan vatandaşlarımızın su, yol ve alt yapı sorununu çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Birçok vatandaşlarımız doğdukları topraklara dönmeye başladı. Geri dönüşler devam ediyor. Biz de devlet olarak bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın köyüne dönmesi halinde tarım ve hayvancılığa başlayacak. Tarım ve hayvancılığı geliştirerek ekonomiye katkı sağlayacaklar.”

