Meslek lisesi öğrencileri, projeleriyle takdir topluyor
Van'da meslek lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, evlerinde ziyaret ettikleri engellilerin tekerlekli sandalyelerini onarıp bakımını yaparak gönüllere dokunuyor.
Muradiye ilçesinde Kazım Karabelir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle engellilere yönelik proje başlattı.
Projeyle, ilçedeki engellileri evlerinde ziyaret ederek kullandıkları tekerlekli sandalyelerin bakımını yapıyor.
Malzeme konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümü destek oluyor.
Eskiyi yeni yapıyorlar
Yanlarındaki malzemelerle kırılan ya da eskiyen tekerlekli sandalyeleri onaran öğrenciler, evde tamir edilmesi mümkün olmayan sandalyeleri de okulun atölyesine götürüyor.
Burada tekerlekli sandalyelerin eskiyen parçaları değiştirilen, bakımını yapan öğrenciler, dezenfekte ettikten sonra sahiplerine teslim ediyor.
Anlamlı bir çalışmayı hayata geçiren öğrenciler, gösterdikleri duyarlılıkla her kesimin takdirini kazanıyor.
Öğrenciler, yaptıkları yardımlardan dolayı büyük mutluluk duyuyor.
- 15:35
- 15:45
- 15:27
- 15:07
- 15:03