Muradiye ilçesinde Kazım Karabelir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle engellilere yönelik proje başlattı.

Projeyle, ilçedeki engellileri evlerinde ziyaret ederek kullandıkları tekerlekli sandalyelerin bakımını yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Malzeme konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümü destek oluyor.

Eskiyi yeni yapıyorlar

Yanlarındaki malzemelerle kırılan ya da eskiyen tekerlekli sandalyeleri onaran öğrenciler, evde tamir edilmesi mümkün olmayan sandalyeleri de okulun atölyesine götürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Burada tekerlekli sandalyelerin eskiyen parçaları değiştirilen, bakımını yapan öğrenciler, dezenfekte ettikten sonra sahiplerine teslim ediyor.

Anlamlı bir çalışmayı hayata geçiren öğrenciler, gösterdikleri duyarlılıkla her kesimin takdirini kazanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Öğrenciler, yaptıkları yardımlardan dolayı büyük mutluluk duyuyor.