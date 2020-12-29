Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

Balıkçılar, Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 25 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Her yıl olduğu gibi bu yıl da göl üzerindeki buzu kırarak ağları gölün içine bıraktıklarını söyleyen balıkçı İsmail Göller, "Gölün yüzeyi buz tutmaya başlayınca atlı kızakçılar sezonu açmıştı. Gölün yüzeyindeki buz tabakası 25 santime ulaşınca biz balıkçılar da Eskimo usulü balık sezonunu başlattık. Kazma ve küreklerle açtığımız küçük deliklerden ağları gölün içine bıraktık. Umarız bereketli bir yıl olur" dedi.

[Fotoğraf: DHA]