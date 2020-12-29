Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Selçuk: Davanın yakın takipçisi olacağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesinin herkesi derinden yaraladığını belirtti. Selçuk, katil zanlısının en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, İstanbul'da öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer ile ilgili paylaşımda bulundu.
Selçuk, mesajında, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 29, 2020
Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız.
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk
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