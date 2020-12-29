Yargı ve ekonomideki reformlar için hazırlık yapıldı. Çalışmalar birkaç koldan yürütüldü. Yeni yıl ile birlikte reformlar Meclis gündemine gelecek.

Yargı reformunda sona gelindi

Yargı paketi ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 2021 yılının ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AK Parti yöneticilerine bilgi vermesi bekleniyor.

Paketin temel dayanağını, mülkiyet hakkının pekiştirilmesi, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması başlıkları oluşturuyor.

Hayvan hakları düzenlemesinde sona yaklaşıldı

Teknoparklar ile ilgili düzenleme de 26 Ocak'ta açılacak Meclis'in ilk gündem maddelerinde biri olacak.

Hayvan hakları düzenlemesinde de sona gelindi. İki ayrı taslak üzerinde yoğunlaşan çalışmalar tamamlandığında teklif Meclis'e sunulacak.

Meclis'in 2020 mesaisi de yoğundu

Meclis'te bu yıl virüs salgınına rağmen tedbirler alınarak yasama faaliyetleri sürdürüldü.

Bu süreçte 25 kanun teklifi, 36 uluslararası anlaşma ve 8 yurt dışına asker gönderme tezkeresi kabul edildi.

2020 yılında 571 oturum yapılırken yaklaşık 900 saatlik görüşme gerçekleştirildi.