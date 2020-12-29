Cezaevindeki hükümlülerin iyi hali, 6 ayda bir yapılacak değerlendirmelerle belirlenecek. Adalet Bakanlığı hükümlülerin iyi hal değerlendirmelerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren hükümleri, 1 Ocak 2021'den itibaren uygulamaya başlayacak.

Değerlendirmeyi İdare ve Gözlem Kurulu yapacak. Hükümlülerin kurallara uyup uymadığı, gelişim gösterip göstermediği, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine bakılacak.

Tekrar suç işleme, mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı konularında da iyi halin belirlenmesi için en geç 6 ayda bir değerlendirme yapılacak.

Terör suçlarında kurula cumhuriyet başsavcısı başkanlık edecek

Toplam 10 yıl ve daha fazla ceza alanlar ile terör, cinsel ve uyuşturucu suçlarından mahkum olanlar hakkında yapılacak değerlendirmelerde kurula cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir cumhuriyet savcısı başkanlık edecek.

"Gelişim puanı" yeterli olmayanlar 'iyi hal'den yararlanamayacak

İdare ve Gözlem Kurulunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından uzmanlar da yer alacak. 4 uzman tarafından rapor hazırlanacak. Değerlendirmede, hükümlünün gösterdiği gelişim "artı", aldığı disiplin cezaları "eksi" puan olacak. Bu şekilde "gelişim puanı" belirlenecek.

Gelişim, belirlenen eşik puanın altında kalan hükümlüler hakkında iyi hal kararı verilemeyecek.