CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu televizyonların Ankara temsilcileri ile buluştu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

-CHP'li vekil Pınar Gültekin'in babasını aradı mı?

-Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu basın mensuplarıyla buluştu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını @trthaber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan anlattı. pic.twitter.com/DVCm6vp0K8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2020

Pınar Gültekin cinayetinde CHP'li bir vekilin aileyi arayarak "davadan çekil" dediği iddiasına değindi. Kılıçdaroğlu; CHP'li vekilin "ispat etsinler milletvekilliğinden istifa edeceğim" açıklamasını hatırlattı, "Karşı tarafa düşen bunu ispat etmektir, getirsinler HTS kayıtlarını" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Cinayeti konuşmak değil, CHP'yi tartıştırmak istiyorlar, bu tuzağa düşmeyeceğiz“ değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması

Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe konuşmasında kendisine yöneltilen "Aday ol" sözlerine, "Siz nereden biliyorsunuz benim aday olup olmayacağımı" şeklinde cevap vermişti. Kılıçdaroğlu'na bütçe konuşmasındaki bu sözleri hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu, "Gereksiz bir tartışmaydı, bütçenin tartışılması gerekiyordu." dedi.

"Benim elimde değil, ittifak belirleyecek"

"Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bu benim irademde olan bir şey değil, ittifak belirleyecek" yanıtını verdi.

Bahçeli'nin Akşener çağrısı: Cevabı Akşener verdi

Kılıçdaroğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili çalışma yaptıklarını, önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Eve dön" çağrısını da yorumladı.

"Ne kadar ciddi bilmiyorum ama yanıtı verecek olan Akşener'dir, o da zaten yanıtı verdi" açıklamasını yaptı.