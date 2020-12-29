Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Birleşik Krallık ve ABD arasında anlaşma sağlanmasıyla ülkemiz ve Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için önümüzdeki tüm belirsizlikler kayboldu.

"İş insanlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Oldukça kritik ve önemli bir anlaşmayı imzalıyoruz bugün. İngiltere ile mevcut ticaret olanaklarımızı ortadan kaldırmayacak bir çözümü tesis edeceğimizi belirttik. Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum anlaşma ticaretimize farklı bir ivme gelmesine de etkili olur.

Birleşik Krallık ile ticaretten yatırıma geniş bir yelpazede ortaklığımız mevcuttur. Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor. Birleşik Krallık ülkemiz ihracatında Almanya'dan sonra ikinci sıradadır.

[İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması] Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Anlaşma olmasaydı Birleşik Krallık’a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmış bulunmakta.https://t.co/5VJJAbaO9J pic.twitter.com/HL6fTyxGnF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2020

"Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir kaybımız olmayacak"

Ödemeler dengesi verilerine göre ülkemizde Birleşik Krallık kaynaklı yatırımlar 11,6 milyar dolar düzeyindedir. Taraflar olarak tarifesiz bir serbest ticaret anlaşmasını gerçekleştirdik. Bugün imzalayacağımız anlaşmayı vakit geçirmeden uygulamaya koyacağız. Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Taraflar olarak tarifesiz bir Serbest Ticaret Anlaşması hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor. 1 Ocak 2021'de devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak.https://t.co/5VJJAbaO9J pic.twitter.com/20kAkrSe27 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2020

Öte yandan anlaşmanın yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da kapsaması için çalışmalara en kısa sürede başlamayı ümit ediyoruz. İlişkilerimizi derinleştirmek için çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan kritik ve tarihi anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu anlaşma yeni ve çok önemli bir kilometre taşıdır.