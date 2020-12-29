Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyine sızma girişimi bir kez daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/TDRGZxa5vS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2020

3 günde 38 terörist etkisiz

Dün yine Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimindeki 20 terörist etkisiz hale getirilmişti. Son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 oldu.