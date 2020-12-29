Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu, maktul Ayten Deligözoğlu'nun ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Hasan Deligözoğlu eşini öldürmediğini iddia ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Deligözoğlu'nu "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Cezasında indirim uygulanmadı

Sanığın "sabıkalı geçmişi" nedeniyle cezasında indirim uygulanmamasına hükmedildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanığı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 7 bin 900 lira adli para cezasına çarptırdı.

"Kardeşim rahat uyuyacak"

Duruşma sonrasında açıklama yapan maktul Ayten Deligözoğlu'nun kardeşi Sultan Gültepe, "Bugün biraz da olsa içimiz rahatladı. Çok şükür kardeşimin katili ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Aytenim cennetinde rahat uyuyacak. Biz sonuna kadar mücadele ettik, sonunda kazandık. Öldürülen kadınların aileleri mücadelelerinden vazgeçmesinler, onların da yanında olacağım. Kardeşim rahat uyuyacak. Buna inanıyorum." dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 25 Aralık 2018'de polise yapılan ihbar sonucunda maktul Ayten Deligözoğlu'nu Avcılar'daki evinin koridorunda başından vurulmuş halde bulunmuştu.

Sanık Hasan Deligözoğlu hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.