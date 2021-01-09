Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den 4 ada için Navtex
[Meis Adası / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye, Meis, Semadirek, Limni ve İpsara adalarının gayriaskeri statüsünün ihlal edildiğini bildiren yeni Navtex'ler yayımladı.
Yunanistan, gerilimin azaltılması için yapılan diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.
Atina yönetimi, Ege ve Akdeniz'deki adaların gayriaskeri durumunu hiçe saymayı sürdürüyor.
Türkiye, Yunanistan'ın tahriklerine yeni Navtex'ler ile cevap verdi. Semadirek, Limni ve İpsara adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması, Meis Adası'nın da 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayriaskeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.
Etiketler: Doğu Akdeniz Navtex Yunanistan
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