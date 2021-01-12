Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de belediyenin su terfi istasyonundan 350 bin liralık malzeme çalındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne Belediyesine ait Yağmur Suyu Terfi İstasyonu'ndan yaklaşık 350 bin liralık malzeme çalındı.
İstasyon yetkilileri binaya kontrol amacıyla gittiğinde bina ve pompa dairesinin kilitlerinin kesildiğini gördü.
İncelemede, 60 metre kablo, elektrik panosu içindeki 40 sigorta, 4 kondüktörün, vinç kumanda paneli ve kablosu, aydınlatma tesisatı kabloları ve tesis giriş sigorta kutusunun çalındığı tespit edildi.
Çalınan malzemelerin değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu belirtildi.
Olayın ardından müşteki Y.K, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.
Etiketler: Hırsızlık
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