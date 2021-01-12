Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Batman'da ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı gerekçesiyle bir atölyeye operasyon düzenledi.
Operasyonda 126 ruhsatsız tabanca, 162 şarjör, 18 farklı ebatta fişek, 80 namlu, 16 silah gövdesi ve çok sayıda silah parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kaçakçılık
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