Tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan ve kayalara oyularak yapılan yer altı yerleşim yeri, 50 yıl önce köylüler tarafından bulundu.

475 metrekareden oluşan yerleşim yeri, geçtiğimiz günlerde define avcılarının hedefi oldu. 6 bin yıllık yerleşim yerinde kazılar yapan defineciler, tarihi yapılara zarar verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı bölümleri moloz ile doldurulan yerleşim yerinin korumaya alınarak, turizme kazandırılması bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Tarihi şehre ağır hasar verilmiş

Yeşilhisar’ın tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyen tarihçi Metin Çetin, şöyle konuştu:

"Yer altı şehirlerinden en önemlisi M.Ö. 4 bin ile M.S. 2 bin yılları arasında Hitit döneminde yapılan bu yer altı yerleşim yeri Roma döneminde sığınak olarak kullanıldı. Bizans döneminde ise, biraz daha geliştirilerek yerleşim yeri haline getirildi. İçerisinde kaynak su alanları var. Yaklaşık 475 metrekarelik bu yer altı şehri çok büyük tarihi geçmişe sahip. Burada kaçak kazı yapan defineciler yeraltı şehrine ağır hasar vermişler. Odalara girilen kapılar moloz yığınları ile kapatılmış. Bu tarihi yapının turizme kazandırılması gerekir."

Tarihi yer altı şehri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Envanterine kayıtlı olup, ilerleyen dönemlerde bölgede yeniden temizleme çalışmaları yapılacak.