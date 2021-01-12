Meteorolojiden yapılan bilgilendirmeye göre, fırtına yurdun büyük bölümünü etkisi altına alıyor.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale için turuncu uyarı verildi.

"Çok kuvvetli yağış" uyarısında bulunulan Trakya'da sağanak etkili oluyor.

Yarın için 29 ile sarı uyarı verildi

Gece saatlerinden itibaren ise fırtına yurdun iç kesimlerine yayılacak.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarından başlayarak zamanla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatıya döneceği ve gece saatlerine kadar yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtına, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin batısı, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Yarın için 29 ile sarı uyarı verildi. Çanakkale için verilen turuncu uyarı ise yarın sarıya dönecek.

Ege Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Diğer illerde ise şiddetli rüzgar bekleniyor.

İç Anadolu'nun güneyine ise toz fırtınası uyarısı

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.