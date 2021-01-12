Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da yeşil reçeteli 11 bin 200 hap ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteyle satılan 11 bin 200 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledikleri 3 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe başladı.
Takibin ardından ekipler tarafından şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Evlerde yapılan aramalarda yeşil reçeteyle satılan 11 bin 200 hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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