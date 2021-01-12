Adana, Ceyhan İlçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında uyuşturucu madde satıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, kendilerini görünce motosikletle kaçan 2 şüpheliden birini yakaladı. Şüphelinin kaçarken attığı poşette 400 gram esrar bulundu.

Soruşturmayı sürdüren ekipler uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerden bir diğerinin kaçarken kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.