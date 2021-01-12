Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.
Adana, Ceyhan İlçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında uyuşturucu madde satıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, kendilerini görünce motosikletle kaçan 2 şüpheliden birini yakaladı. Şüphelinin kaçarken attığı poşette 400 gram esrar bulundu.
Soruşturmayı sürdüren ekipler uyuşturucu sattığı öne sürülen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan şüphelilerden bir diğerinin kaçarken kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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