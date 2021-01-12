Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, PTT’nin İstanbul’un Adalar ilçesinde yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdiğini ve bu kapsamda çevre dostu elektrikli araçların hizmet vereceğini açıkladı.

Elektrikli araçlar Burgazada, Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada olmak üzere toplam 4 adada hizmet verecek.

[Fotoğraf: DHA]

Posta ve kargolar elektrikli araçlar ile ulaştırılıyor

PTT, 3 tekerlekli elektrikli araçlar ve elektrikli bisikletler aracılığıyla vatandaşların posta gönderilerini ve kargolarını daha hızlı ulaştırıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uygulamayla ilgili olarak, "Çevre dostu elektrikli araçlar ile hem karbon salınımının azaltılması hem de doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor. Bakanlık olarak çevreci, hayatı kolaylaştıran, ekonomik somut projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.