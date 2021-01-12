Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunca Nehri için 'sarı alarm': Nehrin debisi 6 kat arttı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi bir günde 6 kat artarak 80 metreküp/saniye seviyelerine yükseldi. Nehir, Sarayiçi mevkisinde yatağından çıkma seviyesine geldi. DSİ, "sarı alarm" uyarısı verdi.
Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de, etkili olan yağışların ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri arttı.
Tunca Nehri'nin debisi DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye yükselirken, "sarı alarm" uyarısı verildi.
Debisinin artmasıyla nehir, Sarayiçi'nde taşma seviyesine ulaştı.
Yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisi Kirişhane İstasyonu'nda 353 metreküp/saniyeye yükseldi.
Bu arada Süloğlu Deresi de yoğun sağanak nedeniyle ilçe merkezinde yer yer yatağından taştı.
Etiketler: Tunca Nehri
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