Havzasının bulunduğu Bulgaristan ile denize döküldüğü Edirne'de, etkili olan yağışların ardından Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri arttı.

Tunca Nehri'nin debisi DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye yükselirken, "sarı alarm" uyarısı verildi.

Debisinin artmasıyla nehir, Sarayiçi'nde taşma seviyesine ulaştı.

Yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin debisi Kirişhane İstasyonu'nda 353 metreküp/saniyeye yükseldi.

Bu arada Süloğlu Deresi de yoğun sağanak nedeniyle ilçe merkezinde yer yer yatağından taştı.