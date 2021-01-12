Olay, Mehterçeşme Mahallesi'nde 31 Aralık 2020 tarihinde öğle saatlerinde meydana geldi.

40 yaşlarındaki 1'i kadın 2 kişi, binanın birinci katında oturan Fidan Kaya'ya belediye yardımı getirdiklerini söyledi. Ellerindeki poşetleri mutfağa bırakacaklarını söylemeleri üzerine de yaşlı kadın onları içeri aldı.

Şüpheliler yaşlı kadın ile sohbet ederek birlikte gittikleri mutfakta, kolundaki 3 bileziği çıkarmasını istedi. Direnen Fidan Kaya'nın boğazını sıkıp döven şüpheliler, yanlarında getirdikleri sahte 3 burma bileziği bırakarak, "Bizi yanlış anladın" diyerek hızla uzaklaştı.

Aldığı darbelerle yüzünde, kolunda morluklar bulunan kadın, balkona çıkarak çevrede bulunan ve daha sonra şüphelilerle işbirliği yaptığı belirlenen esnaf Naci B'den yardım istedi. 112 görevlileri ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kadından elde edilen bilgiler üzerine kapsamlı soruşturma başlattı.

73 kamera, 150 saatlik görüntü incelendi

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 15 kilometrelik alandaki iş yerleri ve binaların güvenlik kamera kayıtlarının kopyalarını topladı. 73 ayrı güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 150 saatlik görüntü kaydı görevliler tarafından kare kare incelendi.

Polis, Fidan Kaya'nın oturduğu evin bir sokak arkasında oturan şüphelilerin Sibel A. ile kayınbiraderi Mehmet A. olduğunu ve bu kişilerin Gaziosmanpaşa'da bir ev kiraladığını belirledi.

Ekipler, kiralanan bu eve düzenledikleri baskında iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin gasp sırasında üzerlerinde giydikleri kıyafetlerin yanı sıra evde 'rambo' tipi olarak nitelendirilen bir bıçak ve bozdurulan altın bilezikten kalan paranın bir bölümü bulundu.

Şüphelilerden Mehmet A.'nın Çorum'da işlediği cinayet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 6 ay önce tahliye edildiği belirlendi.

Yardıma koşan market sahibi şüpheli çıktı

Sibel A. ifadesinde, Fidan Kaya'nın altın bileziklerinin gasbedilmesi olayında yaşlı kadının evinin altında dükkanı bulunan market sahibinin kendilerini yönlendirdiğini, gaspı kayınbiraderi ile birlikte yaptıklarını, bileziklerin bozdurulmasından elde ettikleri paranın bir bölümünü market sahibi Naci B'ye verdiklerini itiraf etti.

3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli market sahibinin, görgü tanığı olarak mikrofonlara konuştuğu da ortaya çıktı. Naci B, olay sonrası muhabire, "Yaşlı teyze kimse yok mu? İmdat diye bağırdı, ben de koştum, koşarken hatta yere düştüm, çıkıp baktığımda kimse yoktu" demişti.

Yaşlı kadından polislere teşekkür videosu

İstanbul dışındaki yakınlarının yanına giden Fidan Kaya ise oğlu aracılığıyla bir video çekerek güvenlik güçlerine teşekkür etti:

"Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun. Kısa sürede onları yakaladılar. Hak ettikleri cezayı alsınlar"