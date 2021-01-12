Kırıkkale İl ve ilçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Delice'nin Elmalı köyündeki bir bahçede, define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.S, A.Ö., Y.M. ve Ü.D. kazı yaptıkları sırada, B.Ç., A.G., T.G., Ü.Ş. ve G.C. ise kazı alanının yakınında S.S'ye ait evde yakalandı.

15 metrelik çukur kazmışlar

Yapılan incelemede, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve dip kısmından batıya doğru 4 metre yatay şekilde çukur kazıldığı belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.