Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, define arayan 9 şüpheli gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Kırıkkale İl ve ilçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Delice'nin Elmalı köyündeki bir bahçede, define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, S.S, A.Ö., Y.M. ve Ü.D. kazı yaptıkları sırada, B.Ç., A.G., T.G., Ü.Ş. ve G.C. ise kazı alanının yakınında S.S'ye ait evde yakalandı.
15 metrelik çukur kazmışlar
Yapılan incelemede, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve dip kısmından batıya doğru 4 metre yatay şekilde çukur kazıldığı belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
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