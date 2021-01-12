Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yasa dışı balık avcılığına 45 bin lira ceza
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada trol ile balık avlayan 5 balıkçıya 45 bin 822 lira ceza kesildi.
Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.
Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir teknede trol ile balık avlandığını belirledi.
Teknedeki 5 kişiye 45 bin 822 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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