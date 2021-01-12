Yaz aylarında farklı işlerde çalışarak ailelerinin geçimini sağlayan vatandaşlar dondurucu soğukların ardından yüzeyi buz tutmaya başlayan Murat Nehri'nde balık avına başladı.

Nehre gelenler, sabahın ilk saatlerinde hazırlıklarını yaptıktan sonra işe koyuluyor. Nehrin kenarındaki buzlar baltalarla kırıldıktan sonda balık tutmak için geleneksel olarak kullanılan el yapımı "dirgen tor" ve "serpme" ismi verilen ağlar suya bırakılıyor.Tahtalarla buzlara vurulup ses çıkarılarak balıkların ağlara takılması kolaylaştırılıyor.

Nehirde balık avlayan İsmail Çabuk, bölgede kışın çetin geçtiğini, bu yüzden balık avlarken zorlandıklarını söyledi:

"Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi Ağrı'dır. Bizim 6 aylık kışımız çok çetin geçiyor. Her yer buz tuttu. Elle yapılan 'dirgen tor' dediğimiz aleti nehirdeki buzları kırarak yer açıp suya bırakıyoruz. Kışın bu torlarla çok balık avlıyoruz. Bugün 4 kiloya yakın balık avladık. Babam da balık avlıyordu ve kendimi bildim bileli ben de ondan öğrendiklerimle devam ediyorum. "