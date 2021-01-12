İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasına yönelik operarasyon yapıldı.

Aralarında bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 5 teğmen, 8 astsubay, bir uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 32'si yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.