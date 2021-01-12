Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasında
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Serik ilçesinde bir araca girmeye çalışan hırsız güvenlik kamerasına takıldı.
Otomobil hırsızı önce aracın arka camını kırıp içeri girdi. Uzun süre düz kontak yaparak aracı çalıştırmaya uğraştı. Başarılı olamayınca aracı bulunduğu yerden iterek götürmeye çalıştı.
Sabah olunca aracını park ettiği yerde göremeyen araç sahibi, kamera kayıtlarını inceleyince emniyet güçlerine haber verdi.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
Haber: Atakan Şimşir
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