Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Demirciler Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Açıklamada, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirlenen mahallenin, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındığı kaydedildi.