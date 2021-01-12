Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Demirciler Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.
Açıklamada, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirlenen mahallenin, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındığı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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