Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir aile daha evlat nöbetine katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor.
Evlatlarına kavuşmak isteyen annelerin nöbetine bir aile daha katıldı.
Etiketler: Evlat Nöbeti HDP
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