Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 32 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 32 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 32 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 32 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Karantina
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