Adıyaman'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 32 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 32 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.