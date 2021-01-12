Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan ve halk arasında ‘Kazanova’ olarak bilinen Kazan Köprüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılından toprak altından çıkarılıp, aslına uygun olarak restore edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kitabesi çalındığı için mimari özellikleri bilinmeyen köprü, Osmanlı’nın Balkan seferlerine giderken, sipahi askerleri ve topların taşınması için Fil Deresi üzerine yapıldı.

Köprü toprak altında kaldığı için korunmuş

Köprünün bir kısmının kavşak için bitirildiğini ve toprak altında kalan kısmın korunabildiğini söyleyen sanat tarihçisi Altay Bayatlı, “Normalde yayaların geçmesi için yapılan taş köprüler oldukça küçük ve dar. Ama burada tek gözlü bir köprü yapıldığını görüyoruz. Tek gözlü köprüye göre büyük yapılmasının nedeni de askeri sefere yönelik olmasından dolayıdır” dedi.