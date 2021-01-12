Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avını 10 gün boyunca yasakladı.

Av yasağı gelince buzhanelerde hamsiler şoklandı. Stoklanan hamsiler piyasaya sürülmeye başlandı. Tezgahlarda yerini alan şoklanmış hamsi ise kilosu 20 liradan satışa sunuluyor.

"Şoklanmış hamsiye talep fazla"

Trabzon’da su ürünleri fabrikasında görevli Gıda Mühendisi Hande Aydın, şunları söyledi:

"Av yasağı gelmeden önce yasal olarak boyutlarına ulaşmış olan hamsiyi canlı iken fabrikaya getirip şoklamıştık. 2 bin kasaya yakın şoklanmış hamsi vardı. Diğer hamsileri de yasağının geleceğini öğrenince stoka çektik. Elimizdeki hamsiyi çoğaltma yoluna gittik. Şimdi ise talep doğrultusunda iç piyasaya hamsiyi sürüyoruz. Talep oldukça fazla. Herkes stoklara yöneldi. Av yasağı bittikten sonra yine stok yapacağız."

"Tezgahlara taze hamsi koyamıyoruz"

Balıkçı Muzaffer Özsandıkçı yasakların ardından şöyle konuştu:

"Hamsi için yasak geldi. Tezgahlarımızda yer alan hamsi canlı iken şimdi şoklanmış olan hamsiler var. Tezgahlara taze hamsi koyamıyoruz. Yasak sonrasında devletimizin yapacak olduğu değerlendirme ile beraber hamsinin avlanıp avlanmayacağına karar verilecek. Bu tür durumlarda şoklanmış hamsileri genelde piyasaya çıkartıyoruz. Yasak öncesi de fiyat 20 lira civarında idi. Şimdi de öyle."

"Şoklanmış hamsilerin tezgaha inmesini bekliyoruz"

Balıkçı Zekeriya Denizer ise, "Hamsiye gelen av yasağı sonrasında tezgahlarda hamsi bulmak zorlaştı. Vatandaş boyutlarından şikayetçi olduğu hamsiyi de almıyordu zaten. Hamsi umarım yasak sonrasında irileşecektir. Şoklanmış hamsilerin tezgaha inmesini bekliyoruz. Fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" dedi