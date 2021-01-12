Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İl merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 61,76 gram uyuşturucu madde, 530 sentetik ecza hap, 4 ruhsatsız tüfek, 14 tüfek kartuşu, uyuşturucu içme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürüldü.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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