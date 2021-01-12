Kahramanmaraş'ın en işlek noktası olan Trabzon Bulvarı üzerindeki İl Özel İdare Binası, 1994 yılında yapıldı. Bina, aradan geçen zamanda hem sarı-lacivert olan rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi oldu.

Şehrin birçok noktasından rahatlıkla görülebilen, insanların adres tarif ederken örnek gösterdikleri ve buluşma noktası olan binanın ünü kısa sürede Türkiye'yi de aşarak ve internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası’ yazılarak görsellerde yapılan aramada ilk sıralarda çıkıyor.

İş yerlerinin dışında Onikişubat Kaymakamlığı'nın da yer aldığı binaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı 'Şehir meydanı projesi kapsamında yıkım kararı alındı.

Yıkımına destek veren de var karşı çıkan da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 22 Kasım 2019'da kente yaptığı ziyarette Hayrettin Güngör, meydan projesini anlattı. Binanın yıkılacağını anlatan Güngör'ün projesine Bakan Kurum ise destek olacaklarını söyledi.



Yapılan çalışmaların ardından Hayrettin Güngör'ün binayı yıkacaklarını açıklamasına kentte destek verenlerin yanı sıra bazı kişiler ise binanın şehrin simgesi olduğunu bu nedenle yıkılmaması gerektiğini söyledi.

Şehrin simgesine 30 milyon teklif

Kahramanmaraşlı iş adamı Mustafa Gök, binaya 30 milyon lira vererek tadilatını yapmak istediğini söyledi. Binanın yıkılmasını istemediğini ifade eden Gök, "Yeter ki bina yıkılmasın, tadilata izin verilsin. Kafamızda çeşitli düşünceler var şehrimize bir marka kazandırma amaçlı bir otel konsepti düşünüyoruz" dedi.

“Bina kesinlikle yıkılacak”

Şehrin gündemlerinden biri haline gelen İl Özel İdare Binası'nın yıkılıp-yıkılmaması tartışmalarına son notayı Hayrettin Güngör koydu. Güngör, binanın kesinlikle yıkılacağını söyledi. Belediyenin hayata geçirmeyi planladığı proje, 16 bin metrekaresi kamuya, 7 bin metrekaresi de şahıslara ait olan 23 bin metrekarelik ada üzerine uygulanacak. Bu ada üzerinde sarı bina dışında Kahramanmaraş Valiliği ile eski adliye binası da yıkılacak.

‘Yerine daha uygun bir bina yapacağız'

Şehir Meydanı Projesi'nde gelinen son nokta hakkında açıklama yapan Hayrettin Güngör, "Geldiğimiz nokta da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burayı ada olarak kentsel yenileme alanı ilan etti ve bunun dönüşüm yetkisini de bize verdi. Şimdi biz burada 3-4 tane proje hazırlattırıyoruz. Bunu kamuoyuyla da bakanlığımızla da paylayacağız. Burada bir dönüşüm yapacağız. Çünkü silüeti bozan durumu da var. Dolayısıyla biz özel idare binasını yıkacağız, yerine daha uygun bir bina yapmış olacağız."

‘2 yılda tamamlanacak'

Şehir Meydanı'nın Kahramanmaraş'a yakışır ve insanların beğeneceği bir meydan olması için çaba harcadıklarını belirten Güngör, "Proje süreci devam ediyor. Tahmin ediyorum 2 yılda tamamlanacak. Çünkü şehrin ortası olduğu için çok hızlı bir şekilde bitireceğiz" dedi.