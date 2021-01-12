Doğu Anadolu Bölgesi için kar yağışı, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile sis ve pus hadisesi beklenen bölgede, yüksek ve dik yamaçlarda çığ riski olması ön görülüyor. Ardahan ve çevresinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 5, Erzincan'da 4, Ardahan'da 3, sıfırın altında olmak üzere, Iğdır'da 7, Ağrı ve Kars'ta 6 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise, Erzincan'da 10, Erzurum'da 9, Ardahan'da 6, Kars'ta 2, Ağrı ve Iğdır'da sıfır derece olması bekleniyor.

Çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı

Kar kalınlıkları, kayak merkezleri Palandöken'de 38, Sarıkamış'ta 30 ve Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.