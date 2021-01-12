Koronavirüs ile ilgili başlayan kısıtlamalar sayesinde doğal hayat canlandı, hayvanlar doğal ortamlarında görüntülenmeye başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı faaliyet kapsamında, bölgede gezinen çok sayıda yaban keçisinin görüntüsü drone ile yapılan kontrollere yansıdı.

Yaban keçilerinin dağlık alanda birlikte hareket ettiği ve yiyecek aradıkları görüldü.

Haber: Uğur Yiğit