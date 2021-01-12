Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) bünyesindeki EÜ Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubunu ziyaret etti. Doç. Dr. Mert Döşkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döşkaya, çalışmalarına devam ettikleri DNA aşısının yüksek biyoteknolojik bir aşı tekniği olduğuna dikkat çekti.

"Klinik aşamaya geçeceğiz"

Koronavirüse karşı 4 farklı prototip geliştirdiklerini söyleyen Döşkaya, "Hayvan deneylerinde başarılı olduk ve elde etmek istediğimiz çıktılara da ulaştık. Geliştirdiğimiz 2 aşı prototipi, deney hayvanlarında kuvvetli hücresel ve salgısal bağışık yanıtı uyardı. Şimdi klinik aşamaya geçeceğiz, bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz” dedi.

İnsana olan etkisi incelenecek

Geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında gönüllüler üzerinde deneneceğini belirten Döşkaya, bu süreçte insana etkisini inceleyeceklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak konuyla ilgili şöyle konuştu:

”Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalar hem korona virüse karşı hem de gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlara kısa sürede koruyucu aşı geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.”