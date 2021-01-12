Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'den ihraç edilen eski polis izinsiz kazı yaparken yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Malatya'da izinsiz kazı yapan biri FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan şüphelileri fark etti.
Operasyon yapan jandarma ekipleri şüpheliler T.Ö. ile FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru A.S.D'yi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde yapılan aramada 3 dedektör, birer kazma ve kürek, 4 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 1 gram altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: FETÖ
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