Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Erzincan merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "gizli askeri yapılanması"nın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Erzincan, Ankara, İzmir, Çorum, Elazığ, Kırklareli, Van, Kahramanmaraş ile Şırnak'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aktif görevde bulunan 10 muvazzaf asker gözaltına aldı.
Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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