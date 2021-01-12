Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İç Anadolu'nun güneyine 'toz fırtınası' uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası beklendiği konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli 90-100 km/sa) bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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