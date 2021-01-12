Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerde kısa süreli 90-100 km/sa) bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, İç Anadolu’nun güneyinde toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.