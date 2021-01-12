Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da otomobille çarpışan kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü hayatını kaybederken otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.
Çorum'da Murat Erbattal'ın kullandığı kamyon, Ankara-Samsun kara yolunda freninin boşalması sonucu Mehmet Tılcı idaresindeki otomobille çarpıştı.
Devrilen kamyondan düşen sürücü Erbattal, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ruhiye Danlı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi.
Polis ekipleri, kazanın ardından kavşakta güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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