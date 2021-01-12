Çorum'da Murat Erbattal'ın kullandığı kamyon, Ankara-Samsun kara yolunda freninin boşalması sonucu Mehmet Tılcı idaresindeki otomobille çarpıştı.

Devrilen kamyondan düşen sürücü Erbattal, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ruhiye Danlı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Polis ekipleri, kazanın ardından kavşakta güvenlik önlemi aldı.