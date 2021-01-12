Osmangazi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir lokalin açık olduğunu tespit etti.

Binaya, yan tarafta bulunan kuaför dükkanından geçildiğini belirleyen ekipler, adrese baskın yaptı.

İçeride bulunan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira ceza verildi.