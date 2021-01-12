Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da dernek lokalindeki 16 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek lokalinde bulunan 16 kişiye para cezası uygulandı.
Osmangazi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir lokalin açık olduğunu tespit etti.
Binaya, yan tarafta bulunan kuaför dükkanından geçildiğini belirleyen ekipler, adrese baskın yaptı.
İçeride bulunan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira ceza verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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