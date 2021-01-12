Tekstil fabrikasında çalışan İbrahim Güneş, 15 yıl önce işten ayırılıp geri dönüşüm işine başladı. 2’si kız 3 çocuğunun okuması için gecesini gündüzüne katan Güneş, mahalle aralarında sokaklarda el arabası ile naylon, kağıt, plastik malzeme gibi malzemeler topluyor.

“Sıfır atığı desteklemek isteyenler bize sahip çıksın”

Yaklaşık 15 yıldır İşini severek yaptığını söyleyen Güneş, daha düzenli bir işinin olmasını arzu ettiğini belirterek şöyle söyledi:

“Daha iyi bir işimin olmasını isterdim. Tokat’ta imkanlar böyle. Bize yeterince değer verilmiyor, gereken ilgi duyulmuyor. Sıfır atığı desteklemek istiyorlarsa bizim gibi insanlara da sahip çıkmaları gerekiyor ”dedi.

“Alın terimle helalinden rızkımı çıkarıyorum”

Günlük yaklaşık 14 saat çalıştığını belirten Güneş, “Soğuk, kar, kış, yaz, sıcak hiç fark etmiyor. Bir tane pikabım var. El arabamla doldurduğum malzemeyi, pikaba dolduruyorum, geri dönüşüm firmalarına veriyorum. Alın terimle helalinden rızkımı çıkarıyorum. Vicdanım rahat, işimi severek yapıyorum. Çalışmak ayıp değil. İlk başlarda yadırgadım ama sonra baktım kimseden kimseye fayda yok. Tanıdıklarım beni biliyor ”diye konuştu.