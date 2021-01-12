Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadın olarak tanınıyordu.Konya'da gerçekleştirilen operasyonda birlikte yaşadığı Murat Hanlı ile beraber 900 gram uyuşturucu ile yakalanmış, tutuklanmıştı.

Ayşe Dırla, bu kez başka bir olayla daha gündeme geldi.

Ayşe Dırla ve Murat Hanlı'nın uyuşturucuyla yakalanmadan 4 gün önce merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde kavgaya karıştığı ortaya çıktı.

Murat Hanlı'nın 17 yaşındaki kardeşinin aralarında husumet bulunan 3 kişiyle kavga ettiği, birini bıçakladığı belirlendi.

Olayın kilit ismiydi

Gözaltına alınan zanlı ifadesinde, olay günü ağabeyi Murat Hanlı ile Ayşe Dırla'nın da yanında bulunduğunu söyledi. 17 yaşındaki Ş.D, savcılıktaki ifadesinin ardından adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in hüküm giydiği davada "maktül Özgür Duran'ın kız arkadaşı" olarak biliniyordu ve davanın kilit ismiydi.

Dava sonucunda Kadir Şeker "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.