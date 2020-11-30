Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadir Şeker’in kurtardığı kadın 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir araçta yaptığı aramada 1 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirdi. Araçta gözaltına alınanlardan birinin, Kadir Şeker'in darp edilmekten kurtardığı kadın olduğu anlaşıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca operasyon düzenledi.
Operasyonda yaklaşık 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtardığı Ayşe Dırla olduğu öğrenildi.
Şeker, olay sırasında Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Kadir Şeker ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti.
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