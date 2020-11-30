Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda yaklaşık 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtardığı Ayşe Dırla olduğu öğrenildi.

Şeker, olay sırasında Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Kadir Şeker ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti.

