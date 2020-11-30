Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın sona ermesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Eyüpsultan, Beşiktaş, Ataşehir, Şişli, Küçükçekmece, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve taksiler tek tek durdurarak denetlendi.
Maske ve sosyal mesafe uyarısı
Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Fatih, Vatan Caddesi girişinde araçları durduran ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi.
Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.