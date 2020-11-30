Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne 9 Ar-Ge personeli, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne de bir uzman yardımcısı ve bir usta alınacak.

Ar-Ge personelleri Konya'da, usta ve uzman yardımcısı da Ankara'da görev yapacak.

Son başvuru 21 Aralık

Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

Başvurular, https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr internet adresinden 21 Aralık'a kadar yapılabilecek.