Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da ağıl yangını: 38 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Halkapınar ilçesinde bir ağılda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, 38 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Erginer'e ait ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yükselen dumanları gören Erginer, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede ağılı saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında, ağıldaki 18 koyun ile 20 kuzu telef oldu.
[Fotoğraf: AA]
"Zararım büyük"
Erginer, maddi zararının büyük olduğunu söyledi.
Öte yandan Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da olay yerinde incelemelerde bulunarak, aileyi teselli etmeye çalıştı.
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